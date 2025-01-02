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UpBots Token 价格 (MBXN)

USD

UpBots Token (MBXN) 实时价格图表

$0.00531082
$0.00531082$0.00531082
+0.40%(1D)

今天 UpBots Token (MBXN) 的价格

今天 UpBots Token (MBXN) 的实时价格为 0.00531082 USD。目前其市值为 $ 2.66M USD。MBXN 兑换 USD 的价格为实时更新。
UpBots Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.88K USD
- UpBots Token 当天价格变化为 +0.40%
- 其循环供应量为 500.00M USD

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UpBots Token (MBXN) 价格表现 USD

今天内，UpBots Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，UpBots Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018706678
在过去60天内，UpBots Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0011686597
在过去90天内，UpBots Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000003003092844957

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0+0.40%
30天$ -0.0018706678-35.22%
60天$ -0.0011686597-22.00%
90天$ +0.000003003092844957+0.06%

UpBots Token (MBXN) 价格分析

UpBots Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00521763
$ 0.00521763$ 0.00521763

$ 0.00533728
$ 0.00533728$ 0.00533728

$ 0.10274
$ 0.10274$ 0.10274

-0.49%

+0.40%

+10.99%

UpBots Token (MBXN) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 2.66M
$ 2.66M$ 2.66M

$ 1.88K
$ 1.88K$ 1.88K

500.00M
500.00M 500.00M

什么是UpBots Token (MBXN)

UpBots token

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UpBots Token (MBXN) 资源

官网

大家还在问：关于 UpBots Token (MBXN) 的其他问题

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MBXN 兑换为当地货币

1 MBXN 兑换 AUD
A$0.008497312
1 MBXN 兑换 GBP
0.004248656
1 MBXN 兑换 EUR
0.0050983872
1 MBXN 兑换 USD
$0.00531082
1 MBXN 兑换 MYR
RM0.0237393654
1 MBXN 兑换 TRY
0.1875250542
1 MBXN 兑换 JPY
¥0.8330552252
1 MBXN 兑换 RUB
0.5921033218
1 MBXN 兑换 INR
0.4554559232
1 MBXN 兑换 IDR
Rp85.6583751046
1 MBXN 兑换 PHP
0.3074433698
1 MBXN 兑换 EGP
￡E.0.2696303314
1 MBXN 兑换 BRL
R$0.032927084
1 MBXN 兑换 CAD
C$0.0076475808
1 MBXN 兑换 BDT
0.63464299
1 MBXN 兑换 NGN
8.2083502838
1 MBXN 兑换 UAH
0.2236386302
1 MBXN 兑换 VES
Bs0.27085182
1 MBXN 兑换 PKR
Rs1.480125534
1 MBXN 兑换 KZT
2.7878087426
1 MBXN 兑换 THB
฿0.1820018014
1 MBXN 兑换 TWD
NT$0.1746728698
1 MBXN 兑换 CHF
Fr0.004779738
1 MBXN 兑换 HKD
HK$0.0412650714
1 MBXN 兑换 MAD
.د.م0.0536923902