Unit Plasma（UXPL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.383726 $ 0.383726 $ 0.383726 24H最低价 $ 0.406387 $ 0.406387 $ 0.406387 24H最高价 24H最低价 $ 0.383726$ 0.383726 $ 0.383726 24H最高价 $ 0.406387$ 0.406387 $ 0.406387 历史最高 $ 1.57$ 1.57 $ 1.57 最低价 $ 0.339125$ 0.339125 $ 0.339125 涨跌幅（1H） +0.28% 涨跌幅（1D） -0.99% 漲跌幅（7D） -8.03% 漲跌幅（7D） -8.03%

Unit Plasma（UXPL）当前实时价格为 $0.38763。过去 24 小时内，UXPL 的交易价格在 $ 0.383726 至 $ 0.406387 之间波动，市场活跃度显著。UXPL 的历史最高价为 $ 1.57，历史最低价为 $ 0.339125。

从短期表现来看，UXPL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.28%，过去 24 小时内变动为 -0.99%，过去 7 天内累计变动为 -8.03%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Unit Plasma（UXPL）市场信息

市值 $ 139.54M$ 139.54M $ 139.54M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.88B$ 3.88B $ 3.88B 流通量 360.06M 360.06M 360.06M 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Unit Plasma 的当前市值为 $ 139.54M, 它过去 24 小时的交易量为 --。UXPL 的流通量为 360.06M，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.88B。