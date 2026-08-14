Uncertain Systems 今日价格

Uncertain Systems (UNSYS) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 20.02%。当前 UNSYS 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 UNSYS。

Uncertain Systems 目前市值在 $ 13,252.18 排名第 #-，流通供应量为 999.92M UNSYS。过去 24 小时内，UNSYS 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00208725，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，UNSYS 在过去一小时内波动了 +3.36%，过去7 天内波动了 +32.38%。过去一天，总交易量达到 --。

Uncertain Systems（UNSYS）市场信息

市值 $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 13.25K$ 13.25K $ 13.25K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 总供应量 999,920,317.653792 999,920,317.653792 999,920,317.653792

Uncertain Systems 的当前市值为 $ 13.25K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UNSYS 的流通量为 999.92M，总供应量是 999920317.653792，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.25K。