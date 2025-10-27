Umbrella Network（UMB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 2.62$ 2.62 $ 2.62 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +4.04% 涨跌幅（1D） +4.96% 漲跌幅（7D） -15.21% 漲跌幅（7D） -15.21%

Umbrella Network（UMB）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，UMB 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。UMB 的历史最高价为 $ 2.62，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，UMB 在过去 1 小时内的价格变动为 +4.04%，过去 24 小时内变动为 +4.96%，过去 7 天内累计变动为 -15.21%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Umbrella Network（UMB）市场信息

市值 $ 92.80K$ 92.80K $ 92.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 96.80K$ 96.80K $ 96.80K 流通量 429.02M 429.02M 429.02M 总供应量 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464 447,532,308.6155464

Umbrella Network 的当前市值为 $ 92.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。UMB 的流通量为 429.02M，总供应量是 447532308.6155464，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 96.80K。