Tuff（TUFF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00226927$ 0.00226927 $ 0.00226927 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.67% 涨跌幅（1D） +2.68% 漲跌幅（7D） +1.58% 漲跌幅（7D） +1.58%

Tuff（TUFF）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，TUFF 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。TUFF 的历史最高价为 $ 0.00226927，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，TUFF 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.67%，过去 24 小时内变动为 +2.68%，过去 7 天内累计变动为 +1.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Tuff（TUFF）市场信息

市值 $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 47.02K$ 47.02K $ 47.02K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,964,159.954774 999,964,159.954774 999,964,159.954774

Tuff 的当前市值为 $ 47.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TUFF 的流通量为 999.96M，总供应量是 999964159.954774，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 47.02K。