TrustFi Network 今日价格

TrustFi Network (TFI) 今日实时价格为 $ 0.00221137，过去 24 小时内变化了 0.80%。当前 TFI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00221137 每 TFI。

TrustFi Network 目前市值在 $ 218,396 排名第 #-，流通供应量为 49.88M TFI。过去 24 小时内，TFI 的交易价格在 $ 0.00219688（低点）和 $ 0.00223075（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.523648，而历史最低价为 $ 0.00208477。

短期表现方面，TFI 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 +2.28%。过去一天，总交易量达到 $ 57.87。

TrustFi Network（TFI）市场信息

市值 $ 218.40K$ 218.40K $ 218.40K 成交量（24H） $ 57.87$ 57.87 $ 57.87 完全稀释市值 $ 221.15K$ 221.15K $ 221.15K 流通量 49.88M 49.88M 49.88M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

TrustFi Network 的当前市值为 $ 218.40K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 57.87。TFI 的流通量为 49.88M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 221.15K。