TriasLab 当前实时价格为 0.778568 USD。跟踪 TRIAS 对 USD 实时价格更新、实时图表、市场市值、24 小时交易量等更多信息。在 MEXC 轻松探索 TRIAS 价格趋势。

TriasLab 价格 (TRIAS)

1 TRIAS 兑换为 USD 的实时价格：

$0.778568
$0.778568
-0.60%1D
TriasLab (TRIAS) 实时价格图表
TriasLab（TRIAS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间：
$ 0.721948
$ 0.721948
24H最低价
$ 0.839771
$ 0.839771
24H最高价

$ 0.721948
$ 0.721948

$ 0.839771
$ 0.839771

$ 31.7
$ 31.7

$ 0.631485
$ 0.631485

-3.18%

-0.66%

-13.95%

-13.95%

TriasLab（TRIAS）当前实时价格为 $0.778568。过去 24 小时内，TRIAS 的交易价格在 $ 0.721948$ 0.839771 之间波动，市场活跃度显著。TRIAS 的历史最高价为 $ 31.7，历史最低价为 $ 0.631485

从短期表现来看，TRIAS 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.18%，过去 24 小时内变动为 -0.66%，过去 7 天内累计变动为 -13.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TriasLab（TRIAS）市场信息

$ 7.79M
$ 7.79M

--
--

$ 7.79M
$ 7.79M

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

TriasLab 的当前市值为 $ 7.79M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRIAS 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.79M

TriasLab（TRIAS）价格历史 USD

今天内，TriasLab 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051818423785995
在过去30天内，TriasLab 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2264473592
在过去60天内，TriasLab 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2457526534
在过去90天内，TriasLab 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0716465540552176

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.0051818423785995-0.66%
30天$ -0.2264473592-29.08%
60天$ -0.2457526534-31.56%
90天$ -0.0716465540552176-8.42%

什么是TriasLab (TRIAS)

Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems

An all-platform-supported (Server, PC, Mobile, IoT, etc.) native-application-compatible smart contract execution platform, development framework and collaborating ecosystem. TRIAS aims to define a new-generation all-platform-supported public chain system. Trustworthy and Reliable Intelligent Autonomous Systems make people trust in machines.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

TriasLab (TRIAS) 资源

官网

TriasLab 价格预测 (USD)

TriasLab（TRIAS）在明天、下周、下个月将到达多少 USD 呢？您的 TriasLab（TRIAS）资产在 2025、2026、2027、2028，甚至 10 年后、20 年后价值多少呢？您可以使用我们的价格预测工具来进行 TriasLab 的长期和短期价格预测。

现在就查看 TriasLab 价格预测

TRIAS 兑换为当地货币

TriasLab（TRIAS）代币经济

了解 TriasLab（TRIAS）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 TRIAS 代币的完整经济学

大家还在问：关于 TriasLab (TRIAS) 的其他问题

TriasLab（TRIAS）今日价格是多少？
TRIAS 实时价格为 0.778568 USD（以 USD 计），根据最新市场数据实时更新。
当前 TRIAS 兑 USD 的价格是多少？
当前 TRIAS 兑 USD 的价格为 $ 0.778568。查看 MEXC 转换器 获取准确的币种兑换信息。
TriasLab 的市值是多少？
TRIAS 的市值为 $ 7.79M USD。市值=当前价格 × 流通供应量。市值反映该币种的总市场价值及其排名。
TRIAS 的流通供应量是多少？
TRIAS 的流通供应量为 10.00M USD
TRIAS 的历史最高价（ATH）是多少？
TRIAS 的历史最高价是 31.7 USD
TRIAS 的历史最低价（ATL）是多少？
TRIAS 的历史最低价是 0.631485 USD
TRIAS 的交易量是多少？
TRIAS 的 24 小时实时交易量为 -- USD
TRIAS 今年会涨吗？
TRIAS 是否会上涨取决于市场行情及项目发展。查看 TRIAS 价格预测 获取更深入的分析。
TriasLab（TRIAS）重要行业更新

时间 (UTC+8)类型资讯
10-26 23:17:37行业动态
比特币回升突破11.3万美元，以太坊突破4000美元
10-26 19:10:22行业动态
受「PING」爆火带动，x402交易笔数和交易地址数骤增数十倍
10-25 15:47:08行业动态
数据：持有100至1万枚ETH的地址群过去1周增持21.8万枚ETH
10-25 13:34:16行业动态
x402协议周交易笔数环比增涨492.63%
10-25 06:10:28行业动态
数据：今年以来沉寂7年以上比特币苏醒数量已创年度历史新高
10-24 21:49:00行业动态
Base生态部分代币开启上涨，PING、CLANKER与VIRTUAL热度居前

$114,762.15

$4,174.67

$0.04304

$5.7046

$202.71

$4,174.67

$114,762.15

$202.71

$2.6505

$0.20769

$0.00000

$0.00000

$0.0146

$0.000000000000077

$0.010283

$0.000000000000000000013939

$0.000000000000016

$0.0003478

$0.0610

$0.14580

