TriasLab（TRIAS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.721948 $ 0.721948 $ 0.721948 24H最低价 $ 0.839771 $ 0.839771 $ 0.839771 24H最高价 24H最低价 $ 0.721948$ 0.721948 $ 0.721948 24H最高价 $ 0.839771$ 0.839771 $ 0.839771 历史最高 $ 31.7$ 31.7 $ 31.7 最低价 $ 0.631485$ 0.631485 $ 0.631485 涨跌幅（1H） -3.18% 涨跌幅（1D） -0.66% 漲跌幅（7D） -13.95% 漲跌幅（7D） -13.95%

TriasLab（TRIAS）当前实时价格为 $0.778568。过去 24 小时内，TRIAS 的交易价格在 $ 0.721948 至 $ 0.839771 之间波动，市场活跃度显著。TRIAS 的历史最高价为 $ 31.7，历史最低价为 $ 0.631485。

从短期表现来看，TRIAS 在过去 1 小时内的价格变动为 -3.18%，过去 24 小时内变动为 -0.66%，过去 7 天内累计变动为 -13.95%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

TriasLab（TRIAS）市场信息

市值 $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 7.79M$ 7.79M $ 7.79M 流通量 10.00M 10.00M 10.00M 总供应量 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

TriasLab 的当前市值为 $ 7.79M, 它过去 24 小时的交易量为 --。TRIAS 的流通量为 10.00M，总供应量是 10000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 7.79M。