TOR 价格 (TOR)
今天 TOR (TOR) 的实时价格为 0.00747887 USD。目前其市值为 $ 127.67K USD。TOR 兑换 USD 的价格为实时更新。
TOR 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 29.79 USD
- TOR 当天价格变化为 -41.61%
- 其循环供应量为 17.07M USD
在获取 MEXC 上从 TOR兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 TOR 价格信息的首选平台。
今天内，TOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00533033953604786。
在过去30天内，TOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0026813147。
在过去60天内，TOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0008608231。
在过去90天内，TOR 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002110933214657744。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00533033953604786
|-41.61%
|30天
|$ -0.0026813147
|-35.85%
|60天
|$ -0.0008608231
|-11.51%
|90天
|$ -0.002110933214657744
|-22.01%
TOR 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.40%
-41.61%
+0.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
TOR is a truly Fully Collateralised stable coin built on the Fantom Opera Chain. It has a dynamic supply which is determined by supply and demand which ensures it is always worth $1.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 TOR 兑换 AUD
A$0.0120409807
|1 TOR 兑换 GBP
￡0.005983096
|1 TOR 兑换 EUR
€0.0072545039
|1 TOR 兑换 USD
$0.00747887
|1 TOR 兑换 MYR
RM0.0334305489
|1 TOR 兑换 TRY
₺0.2642284771
|1 TOR 兑换 JPY
¥1.177174138
|1 TOR 兑换 RUB
₽0.8302293587
|1 TOR 兑换 INR
₹0.6414626799
|1 TOR 兑换 IDR
Rp120.6269185961
|1 TOR 兑换 PHP
₱0.4339240374
|1 TOR 兑换 EGP
￡E.0.3796274412
|1 TOR 兑换 BRL
R$0.0460698392
|1 TOR 兑换 CAD
C$0.0107695728
|1 TOR 兑换 BDT
৳0.893724965
|1 TOR 兑换 NGN
₦11.5592666833
|1 TOR 兑换 UAH
₴0.3149352157
|1 TOR 兑换 VES
Bs0.38142237
|1 TOR 兑换 PKR
Rs2.084361069
|1 TOR 兑换 KZT
₸3.9258832291
|1 TOR 兑换 THB
฿0.2571983393
|1 TOR 兑换 TWD
NT$0.2461296117
|1 TOR 兑换 CHF
Fr0.0068057717
|1 TOR 兑换 HKD
HK$0.0581108199
|1 TOR 兑换 MAD
.د.م0.0756113757