THORChain Yield 今日价格

THORChain Yield (TCY) 今日实时价格为 $ 0.128988，过去 24 小时内变化了 2.05%。当前 TCY 兑 USD 的汇率为 $ 0.128988 每 TCY。

THORChain Yield 目前市值在 $ 23,963,455 排名第 #-，流通供应量为 185.78M TCY。过去 24 小时内，TCY 的交易价格在 $ 0.123298（低点）和 $ 0.129914（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.342106，而历史最低价为 $ 0.061442。

短期表现方面，TCY 在过去一小时内波动了 +0.21%，过去7 天内波动了 -8.20%。过去一天，总交易量达到 $ 51.42K。

THORChain Yield（TCY）市场信息

市值 $ 23.96M$ 23.96M $ 23.96M 成交量（24H） $ 51.42K$ 51.42K $ 51.42K 完全稀释市值 $ 27.09M$ 27.09M $ 27.09M 流通量 185.78M 185.78M 185.78M 总供应量 210,000,000.0 210,000,000.0 210,000,000.0

THORChain Yield 的当前市值为 $ 23.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.42K。TCY 的流通量为 185.78M，总供应量是 210000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.09M。