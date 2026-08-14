THORChain Yield 价格 (TCY)
THORChain Yield (TCY) 今日实时价格为 $ 0.128988，过去 24 小时内变化了 2.05%。当前 TCY 兑 USD 的汇率为 $ 0.128988 每 TCY。
THORChain Yield 目前市值在 $ 23,963,455 排名第 #-，流通供应量为 185.78M TCY。过去 24 小时内，TCY 的交易价格在 $ 0.123298（低点）和 $ 0.129914（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.342106，而历史最低价为 $ 0.061442。
短期表现方面，TCY 在过去一小时内波动了 +0.21%，过去7 天内波动了 -8.20%。过去一天，总交易量达到 $ 51.42K。
THORChain Yield 的当前市值为 $ 23.96M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 51.42K。TCY 的流通量为 185.78M，总供应量是 210000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 27.09M。
+0.21%
+2.05%
-8.20%
-8.20%
今天内，THORChain Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00259366。
在过去30天内，THORChain Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0183668850。
在过去60天内，THORChain Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0642151150。
在过去90天内，THORChain Yield 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00006154839357996。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00259366
|+2.05%
|30天
|$ +0.0183668850
|+14.24%
|60天
|$ +0.0642151150
|+49.78%
|90天
|$ -0.00006154839357996
|-0.00%
在 2040 年，THORChain Yield 的价格可能实现 0.00% 的增长。交易价格可能达到 $ --。
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THORChain Yield 的当前实时价格是多少？
THORChain Yield 的价格为 ¥0.88077790446766992000，过去24 小时价格变动 2.05。
今天的交易活跃度如何？
各大交易所的总交易量为 ¥--，表明市场参与活跃，流动性持续。
TCY 的市场流动性如何？
流动性评分 --/100 反映了订单簿的深度、大额订单的执行效率以及主要交易对的价差。
日交易区间说明了什么？
¥0.84192447409879032000 和 ¥0.88710097591258776000 之间的价格波动突显了当前的波动水平和日内动能。
THORChain Yield 目前的市场排名如何？
目前，该代币排名第 713 位，市值达到¥163631358.56595425220000。
供应量在价格稳定中扮演什么角色？
185777612.0 枚代币的流通供应量直接影响价格走势，尤其是在需求旺盛或供应稀缺时期。
哪些因素会影响 THORChain Yield 的流动性状况？
流动性取决于做市商的活跃度、交易对的多样性、交易所的深度以及--网络的生态系统参与度。
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