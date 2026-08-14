TAPE 今日价格

TAPE (TAPE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4,96%。当前 TAPE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 TAPE。

TAPE 目前市值在 $ 14 012,87 排名第 #-，流通供应量为 999,98M TAPE。过去 24 小时内，TAPE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，TAPE 在过去一小时内波动了 -0,68%，过去7 天内波动了 -7,01%。过去一天，总交易量达到 --。

TAPE（TAPE）市场信息

市值 $ 14,01K$ 14,01K $ 14,01K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 14,01K$ 14,01K $ 14,01K 流通量 999,98M 999,98M 999,98M 总供应量 999 984 280,150685 999 984 280,150685 999 984 280,150685

TAPE 的当前市值为 $ 14,01K, 它过去 24 小时的交易量为 --。TAPE 的流通量为 999,98M，总供应量是 999984280.150685，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 14,01K。