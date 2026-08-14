SYNAPZ 今日价格

SYNAPZ (SYNAPZ) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 3,14%。当前 SYNAPZ 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SYNAPZ。

SYNAPZ 目前市值在 $ 297.804 排名第 #-，流通供应量为 999,99M SYNAPZ。过去 24 小时内，SYNAPZ 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0,00127004，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SYNAPZ 在过去一小时内波动了 -0,11%，过去7 天内波动了 -4,47%。过去一天，总交易量达到 $ 313,20。

SYNAPZ（SYNAPZ）市场信息

市值 $ 297,80K$ 297,80K $ 297,80K 成交量（24H） $ 313,20$ 313,20 $ 313,20 完全稀释市值 $ 297,80K$ 297,80K $ 297,80K 流通量 999,99M 999,99M 999,99M 总供应量 999.993.605,182838 999.993.605,182838 999.993.605,182838

SYNAPZ 的当前市值为 $ 297,80K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 313,20。SYNAPZ 的流通量为 999,99M，总供应量是 999993605.182838，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 297,80K。