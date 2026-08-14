SWEAT 今日价格

SWEAT (SWEAT) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.33%。当前 SWEAT 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SWEAT。

SWEAT 目前市值在 $ 4,662,870 排名第 #-，流通供应量为 13.39B SWEAT。过去 24 小时内，SWEAT 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.091476，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SWEAT 在过去一小时内波动了 +0.05%，过去7 天内波动了 -8.25%。过去一天，总交易量达到 $ 18.11K。

SWEAT（SWEAT）市场信息

市值 $ 4.66M$ 4.66M $ 4.66M 成交量（24H） $ 18.11K$ 18.11K $ 18.11K 完全稀释市值 $ 6.86M$ 6.86M $ 6.86M 流通量 13.39B 13.39B 13.39B 总供应量 19,682,725,375.171 19,682,725,375.171 19,682,725,375.171

SWEAT 的当前市值为 $ 4.66M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 18.11K。SWEAT 的流通量为 13.39B，总供应量是 19682725375.171，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.86M。