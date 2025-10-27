Swash（SWASH）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00181381 $ 0.00181381 $ 0.00181381 24H最低价 $ 0.00187072 $ 0.00187072 $ 0.00187072 24H最高价 24H最低价 $ 0.00181381$ 0.00181381 $ 0.00181381 24H最高价 $ 0.00187072$ 0.00187072 $ 0.00187072 历史最高 $ 0.95025$ 0.95025 $ 0.95025 最低价 $ 0.00161107$ 0.00161107 $ 0.00161107 涨跌幅（1H） -0.07% 涨跌幅（1D） -2.69% 漲跌幅（7D） -19.31% 漲跌幅（7D） -19.31%

Swash（SWASH）当前实时价格为 $0.00181446。过去 24 小时内，SWASH 的交易价格在 $ 0.00181381 至 $ 0.00187072 之间波动，市场活跃度显著。SWASH 的历史最高价为 $ 0.95025，历史最低价为 $ 0.00161107。

从短期表现来看，SWASH 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.07%，过去 24 小时内变动为 -2.69%，过去 7 天内累计变动为 -19.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Swash（SWASH）市场信息

市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.81M$ 1.81M $ 1.81M 流通量 994.96M 994.96M 994.96M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Swash 的当前市值为 $ 1.81M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SWASH 的流通量为 994.96M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.81M。