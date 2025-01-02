Swarm Network 价格 (SWM)
今天 Swarm Network (SWM) 的实时价格为 0.00585169 USD。目前其市值为 $ 460.26K USD。SWM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Swarm Network 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 333.69 USD
- Swarm Network 当天价格变化为 +1.12%
- 其循环供应量为 78.65M USD
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今天内，Swarm Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Swarm Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0014507720。
在过去60天内，Swarm Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0003359630。
在过去90天内，Swarm Network 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|+1.12%
|30天
|$ -0.0014507720
|-24.79%
|60天
|$ +0.0003359630
|+5.74%
|90天
|$ 0
|--
Swarm Network 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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+1.12%
-0.48%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Swarm is the blockchain for private equity. We bring high-return alternative asset classes to everyone and use AI to continuously improve investments.
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|1 SWM 兑换 AUD
A$0.0094212209
|1 SWM 兑换 GBP
￡0.004681352
|1 SWM 兑换 EUR
€0.0056176224
|1 SWM 兑换 USD
$0.00585169
|1 SWM 兑换 MYR
RM0.0261570543
|1 SWM 兑换 TRY
₺0.2066231739
|1 SWM 兑换 JPY
¥0.9191834652
|1 SWM 兑换 RUB
₽0.6524049181
|1 SWM 兑换 INR
₹0.5017824175
|1 SWM 兑换 IDR
Rp94.3820835607
|1 SWM 兑换 PHP
₱0.3387543341
|1 SWM 兑换 EGP
￡E.0.2969732675
|1 SWM 兑换 BRL
R$0.0363389949
|1 SWM 兑换 CAD
C$0.0084264336
|1 SWM 兑换 BDT
৳0.699276955
|1 SWM 兑换 NGN
₦9.0443135471
|1 SWM 兑换 UAH
₴0.2464146659
|1 SWM 兑换 VES
Bs0.29843619
|1 SWM 兑换 PKR
Rs1.630866003
|1 SWM 兑换 KZT
₸3.0717276317
|1 SWM 兑换 THB
฿0.2005374163
|1 SWM 兑换 TWD
NT$0.1924620841
|1 SWM 兑换 CHF
Fr0.005266521
|1 SWM 兑换 HKD
HK$0.0454676313
|1 SWM 兑换 MAD
.د.م0.0591605859