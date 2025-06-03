SURF 价格 (SURF)
今天 SURF (SURF) 的实时价格为 0.02109697 USD。目前其市值为 $ 2.11M USD。SURF 兑换 USD 的价格为实时更新。
SURF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- SURF 当天价格变化为 -10.70%
- 其循环供应量为 100.00M USD
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今天内，SURF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00252813936350431。
在过去30天内，SURF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，SURF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，SURF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00252813936350431
|-10.70%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
SURF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+1.58%
-10.70%
-23.19%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$SURF is a utility-focused token launched on PulseChain by the Crypto Paradise team. Designed to reward long-term holders, $SURF incorporates deflationary mechanics including automatic buybacks, burns, and real-time reflections distributed on every trade. Holders gain access to a private DAO group with exclusive investment opportunities and early-stage presales. Additionally, $SURF integrates with the broader Crypto Paradise ecosystem, including VIP perks such as discounted access to IRL retreats and events. Its purpose is to build a community-driven network that combines on-chain financial utility with real-world lifestyle benefits.
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|1 SURF 兑换 VND
₫555.16676555
|1 SURF 兑换 AUD
A$0.0324893338
|1 SURF 兑换 GBP
￡0.0156117578
|1 SURF 兑换 EUR
€0.0183543639
|1 SURF 兑换 USD
$0.02109697
|1 SURF 兑换 MYR
RM0.0894511528
|1 SURF 兑换 TRY
₺0.8255244361
|1 SURF 兑换 JPY
¥3.0198202858
|1 SURF 兑换 RUB
₽1.6639180239
|1 SURF 兑换 INR
₹1.8063225714
|1 SURF 兑换 IDR
Rp345.8519118768
|1 SURF 兑换 KRW
₩29.0591774477
|1 SURF 兑换 PHP
₱1.1746792896
|1 SURF 兑换 EGP
￡E.1.048519409
|1 SURF 兑换 BRL
R$0.1196198199
|1 SURF 兑换 CAD
C$0.0289028489
|1 SURF 兑换 BDT
৳2.5788936128
|1 SURF 兑换 NGN
₦33.3811027219
|1 SURF 兑换 UAH
₴0.8765791035
|1 SURF 兑换 VES
Bs2.02530912
|1 SURF 兑换 PKR
Rs5.9343666913
|1 SURF 兑换 KZT
₸10.8077667613
|1 SURF 兑换 THB
฿0.687761222
|1 SURF 兑换 TWD
NT$0.6331200697
|1 SURF 兑换 AED
د.إ0.0774258799
|1 SURF 兑换 CHF
Fr0.0172995154
|1 SURF 兑换 HKD
HK$0.1654002448
|1 SURF 兑换 MAD
.د.م0.1938811543
|1 SURF 兑换 MXN
$0.4056947331