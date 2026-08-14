superSUI 今日价格

superSUI (SUPERSUI) 今日实时价格为 $ 0.692058，过去 24 小时内变化了 0.85%。当前 SUPERSUI 兑 USD 的汇率为 $ 0.692058 每 SUPERSUI。

superSUI 目前市值在 $ 2,225,824 排名第 #-，流通供应量为 3.22M SUPERSUI。过去 24 小时内，SUPERSUI 的交易价格在 $ 0.692372（低点）和 $ 0.69941（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 3.31，而历史最低价为 $ 0.632943。

短期表现方面，SUPERSUI 在过去一小时内波动了 -0.05%，过去7 天内波动了 +0.33%。过去一天，总交易量达到 $ 5.55。

superSUI（SUPERSUI）市场信息

市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 成交量（24H） $ 5.55$ 5.55 $ 5.55 完全稀释市值 $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M 流通量 3.22M 3.22M 3.22M 总供应量 3,216,218.994 3,216,218.994 3,216,218.994

superSUI 的当前市值为 $ 2.23M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 5.55。SUPERSUI 的流通量为 3.22M，总供应量是 3216218.994，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.23M。