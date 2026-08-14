Stratos 今日价格

Stratos (STOS) 今日实时价格为 $ 0.00436313，过去 24 小时内变化了 2.16%。当前 STOS 兑 USD 的汇率为 $ 0.00436313 每 STOS。

Stratos 目前市值在 $ 169,299 排名第 #-，流通供应量为 38.80M STOS。过去 24 小时内，STOS 的交易价格在 $ 0.00432677（低点）和 $ 0.00669933（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 5.18，而历史最低价为 $ 0.00101432。

短期表现方面，STOS 在过去一小时内波动了 +0.38%，过去7 天内波动了 -4.84%。过去一天，总交易量达到 $ 122.87。

Stratos（STOS）市场信息

市值 $ 169.30K$ 169.30K $ 169.30K 成交量（24H） $ 122.87$ 122.87 $ 122.87 完全稀释市值 $ 436.33K$ 436.33K $ 436.33K 流通量 38.80M 38.80M 38.80M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Stratos 的当前市值为 $ 169.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 122.87。STOS 的流通量为 38.80M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 436.33K。