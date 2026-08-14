StoneYield USD 今日价格

StoneYield USD (STUSD) 今日实时价格为 $ 1.0，过去 24 小时内变化了 1.00%。当前 STUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.0 每 STUSD。

StoneYield USD 目前市值在 $ 2,895,472 排名第 #-，流通供应量为 2.89M STUSD。过去 24 小时内，STUSD 的交易价格在 $ 0.988394（低点）和 $ 1.005（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.54，而历史最低价为 $ 0.106559。

短期表现方面，STUSD 在过去一小时内波动了 +1.01%，过去7 天内波动了 +0.33%。过去一天，总交易量达到 $ 2.55K。

StoneYield USD（STUSD）市场信息

市值 $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M 成交量（24H） $ 2.55K$ 2.55K $ 2.55K 完全稀释市值 $ 2.90M$ 2.90M $ 2.90M 流通量 2.89M 2.89M 2.89M 总供应量 2,894,498.739999999 2,894,498.739999999 2,894,498.739999999

StoneYield USD 的当前市值为 $ 2.90M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.55K。STUSD 的流通量为 2.89M，总供应量是 2894498.739999999，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.90M。