stabble（STB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00629365 $ 0.00629365 $ 0.00629365 24H最低价 $ 0.00640459 $ 0.00640459 $ 0.00640459 24H最高价 24H最低价 $ 0.00629365$ 0.00629365 $ 0.00629365 24H最高价 $ 0.00640459$ 0.00640459 $ 0.00640459 历史最高 $ 0.04127941$ 0.04127941 $ 0.04127941 最低价 $ 0.00301014$ 0.00301014 $ 0.00301014 涨跌幅（1H） +0.17% 涨跌幅（1D） -1.46% 漲跌幅（7D） +6.05% 漲跌幅（7D） +6.05%

stabble（STB）当前实时价格为 $0.00631051。过去 24 小时内，STB 的交易价格在 $ 0.00629365 至 $ 0.00640459 之间波动，市场活跃度显著。STB 的历史最高价为 $ 0.04127941，历史最低价为 $ 0.00301014。

从短期表现来看，STB 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.17%，过去 24 小时内变动为 -1.46%，过去 7 天内累计变动为 +6.05%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

stabble（STB）市场信息

市值 $ 623.37K$ 623.37K $ 623.37K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 3.15M$ 3.15M $ 3.15M 流通量 98.80M 98.80M 98.80M 总供应量 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

stabble 的当前市值为 $ 623.37K, 它过去 24 小时的交易量为 --。STB 的流通量为 98.80M，总供应量是 500000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.15M。