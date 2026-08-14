SpookySwap 今日价格

SpookySwap (BOO) 今日实时价格为 $ 0.00426419，过去 24 小时内变化了 0.76%。当前 BOO 兑 USD 的汇率为 $ 0.00426419 每 BOO。

SpookySwap 目前市值在 $ 30,551 排名第 #-，流通供应量为 7.26M BOO。过去 24 小时内，BOO 的交易价格在 $ 0.00395729（低点）和 $ 0.00432469（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.291543，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，BOO 在过去一小时内波动了 +0.43%，过去7 天内波动了 -23.86%。过去一天，总交易量达到 --。

SpookySwap（BOO）市场信息

市值 $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 30.55K$ 30.55K $ 30.55K 流通量 7.26M 7.26M 7.26M 总供应量 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001 7,259,209.704704001

SpookySwap 的当前市值为 $ 30.55K, 它过去 24 小时的交易量为 --。BOO 的流通量为 7.26M，总供应量是 7259209.704704001，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 30.55K。