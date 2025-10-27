SmartPractice（SMRT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.79% 涨跌幅（1D） +23.82% 漲跌幅（7D） +29.58% 漲跌幅（7D） +29.58%

SmartPractice（SMRT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SMRT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SMRT 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SMRT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +23.82%，过去 7 天内累计变动为 +29.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SmartPractice（SMRT）市场信息

市值 $ 175.44K$ 175.44K $ 175.44K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 175.44K$ 175.44K $ 175.44K 流通量 999.98M 999.98M 999.98M 总供应量 999,977,558.9562473 999,977,558.9562473 999,977,558.9562473

SmartPractice 的当前市值为 $ 175.44K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SMRT 的流通量为 999.98M，总供应量是 999977558.9562473，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 175.44K。