Skate 今日价格

Skate (SKATE) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.58%。当前 SKATE 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 SKATE。

Skate 目前市值在 $ 127,246 排名第 #-，流通供应量为 134.14M SKATE。过去 24 小时内，SKATE 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00187039（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.130825，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，SKATE 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -0.10%。过去一天，总交易量达到 $ 2.74。

Skate（SKATE）市场信息

市值 $ 127.25K$ 127.25K $ 127.25K 成交量（24H） $ 2.74$ 2.74 $ 2.74 完全稀释市值 $ 934.68K$ 934.68K $ 934.68K 流通量 134.14M 134.14M 134.14M 总供应量 999,999,944.7637321 999,999,944.7637321 999,999,944.7637321

Skate 的当前市值为 $ 127.25K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 2.74。SKATE 的流通量为 134.14M，总供应量是 999999944.7637321，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 934.68K。