sjUSD 今日价格

sjUSD (SJUSD) 今日实时价格为 $ 1.032，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 SJUSD 兑 USD 的汇率为 $ 1.032 每 SJUSD。

sjUSD 目前市值在 $ 271,486 排名第 #-，流通供应量为 263.19K SJUSD。过去 24 小时内，SJUSD 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.032，而历史最低价为 $ 1.006。

短期表现方面，SJUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 13.14K。

sjUSD（SJUSD）市场信息

市值 $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K 成交量（24H） $ 13.14K$ 13.14K $ 13.14K 完全稀释市值 $ 271.49K$ 271.49K $ 271.49K 流通量 263.19K 263.19K 263.19K 总供应量 263,193.4181888498 263,193.4181888498 263,193.4181888498

sjUSD 的当前市值为 $ 271.49K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 13.14K。SJUSD 的流通量为 263.19K，总供应量是 263193.4181888498，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 271.49K。