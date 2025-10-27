SimiliScan（SMS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00192818 $ 0.00192818 $ 0.00192818 24H最低价 $ 0.00228153 $ 0.00228153 $ 0.00228153 24H最高价 24H最低价 $ 0.00192818$ 0.00192818 $ 0.00192818 24H最高价 $ 0.00228153$ 0.00228153 $ 0.00228153 历史最高 $ 0.00376516$ 0.00376516 $ 0.00376516 最低价 $ 0.0011175$ 0.0011175 $ 0.0011175 涨跌幅（1H） +0.30% 涨跌幅（1D） -9.38% 漲跌幅（7D） -37.77% 漲跌幅（7D） -37.77%

SimiliScan（SMS）当前实时价格为 $0.001948。过去 24 小时内，SMS 的交易价格在 $ 0.00192818 至 $ 0.00228153 之间波动，市场活跃度显著。SMS 的历史最高价为 $ 0.00376516，历史最低价为 $ 0.0011175。

从短期表现来看，SMS 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.30%，过去 24 小时内变动为 -9.38%，过去 7 天内累计变动为 -37.77%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SimiliScan（SMS）市场信息

市值 $ 195.40K$ 195.40K $ 195.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 195.40K$ 195.40K $ 195.40K 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

SimiliScan 的当前市值为 $ 195.40K, 它过去 24 小时的交易量为 --。SMS 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 195.40K。