ShMonad 今日价格

ShMonad (SHMON) 今日实时价格为 $ 0.03400006，过去 24 小时内变化了 2.40%。当前 SHMON 兑 USD 的汇率为 $ 0.03400006 每 SHMON。

ShMonad 目前市值在 $ 8,049,713 排名第 #-，流通供应量为 236.76M SHMON。过去 24 小时内，SHMON 的交易价格在 $ 0.03404029（低点）和 $ 0.03499319（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.069732，而历史最低价为 $ 0.02442519。

短期表现方面，SHMON 在过去一小时内波动了 -0.55%，过去7 天内波动了 +4.16%。过去一天，总交易量达到 $ 203.15。

ShMonad（SHMON）市场信息

市值 $ 8.05M$ 8.05M $ 8.05M 成交量（24H） $ 203.15$ 203.15 $ 203.15 完全稀释市值 $ 8.05M$ 8.05M $ 8.05M 流通量 236.76M 236.76M 236.76M 总供应量 236,763,238.4769919 236,763,238.4769919 236,763,238.4769919

ShMonad 的当前市值为 $ 8.05M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 203.15。SHMON 的流通量为 236.76M，总供应量是 236763238.4769919，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 8.05M。