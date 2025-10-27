SGC（SGC）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00415112$ 0.00415112 $ 0.00415112 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.08% 涨跌幅（1D） +3.60% 漲跌幅（7D） -9.84% 漲跌幅（7D） -9.84%

SGC（SGC）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，SGC 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。SGC 的历史最高价为 $ 0.00415112，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，SGC 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.08%，过去 24 小时内变动为 +3.60%，过去 7 天内累计变动为 -9.84%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

SGC（SGC）市场信息

市值 $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.48M$ 2.48M $ 2.48M 流通量 6.60B 6.60B 6.60B 总供应量 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

SGC 的当前市值为 $ 1.64M, 它过去 24 小时的交易量为 --。SGC 的流通量为 6.60B，总供应量是 10000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.48M。