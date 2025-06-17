Session Token 价格 (SESH)
今天 Session Token (SESH) 的实时价格为 0.09272 USD。目前其市值为 $ 7.34M USD。SESH 兑换 USD 的价格为实时更新。
Session Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Session Token 当天价格变化为 -1.39%
- 其循环供应量为 79.22M USD
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今天内，Session Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00130808000601758。
在过去30天内，Session Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Session Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Session Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00130808000601758
|-1.39%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Session Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.42%
-1.39%
-27.44%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Session is a decentralized messaging app that offers end-to-end encryption, robust metadata protection and onion routing for secure and anonymous communication. With over 1 million monthly active users, Session is a user-friendly alternative to centralized messaging apps. Session Token (SESH) is the incentive layer for Session's censorship-resistant DePIN and a utility token that unlocks premium app features.
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|1 SESH 兑换 VND
₫2,439.9268
|1 SESH 兑换 AUD
A$0.1409344
|1 SESH 兑换 GBP
￡0.0676856
|1 SESH 兑换 EUR
€0.0797392
|1 SESH 兑换 USD
$0.09272
|1 SESH 兑换 MYR
RM0.3931328
|1 SESH 兑换 TRY
₺3.6513136
|1 SESH 兑换 JPY
¥13.39804
|1 SESH 兑换 RUB
₽7.269248
|1 SESH 兑换 INR
₹7.9971
|1 SESH 兑换 IDR
Rp1,519.9997568
|1 SESH 兑换 KRW
₩126.49326
|1 SESH 兑换 PHP
₱5.2655688
|1 SESH 兑换 EGP
￡E.4.6489808
|1 SESH 兑换 BRL
R$0.5090328
|1 SESH 兑换 CAD
C$0.125172
|1 SESH 兑换 BDT
৳11.3340928
|1 SESH 兑换 NGN
₦143.3071048
|1 SESH 兑换 UAH
₴3.8506616
|1 SESH 兑换 VES
Bs9.45744
|1 SESH 兑换 PKR
Rs26.258304
|1 SESH 兑换 KZT
₸47.523636
|1 SESH 兑换 THB
฿3.0134
|1 SESH 兑换 TWD
NT$2.7361672
|1 SESH 兑换 AED
د.إ0.3402824
|1 SESH 兑换 CHF
Fr0.0751032
|1 SESH 兑换 HKD
HK$0.7269248
|1 SESH 兑换 MAD
.د.م0.843752
|1 SESH 兑换 MXN
$1.7551896