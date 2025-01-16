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Salvor 价格 (ART)

USD

Salvor (ART) 实时价格图表

$0.03356743
$0.03356743$0.03356743
+7.60%(1D)

今天 Salvor (ART) 的价格

今天 Salvor (ART) 的实时价格为 0.03356743 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ART 兑换 USD 的价格为实时更新。
Salvor 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.34K USD
- Salvor 当天价格变化为 +7.67%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Salvor (ART) 价格表现 USD

今天内，Salvor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00239011
在过去30天内，Salvor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0045872779
在过去60天内，Salvor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0030350663
在过去90天内，Salvor 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.002462504072441378

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00239011+7.67%
30天$ -0.0045872779-13.66%
60天$ -0.0030350663-9.04%
90天$ +0.002462504072441378+7.92%

Salvor (ART) 价格分析

Salvor 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.03103487
$ 0.03103487$ 0.03103487

$ 0.03356719
$ 0.03356719$ 0.03356719

$ 0.074737
$ 0.074737$ 0.074737

+0.34%

+7.67%

+23.68%

Salvor (ART) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.34K
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什么是Salvor (ART)

Salvor is the leading NFT marketplace on Avalanche. $ART is Salvor's governance token. Salvor distributes all of its revenue to $ART holders.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Salvor (ART) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Salvor (ART) 的其他问题

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ART 兑换为当地货币

1 ART 兑换 AUD
A$0.0540435623
1 ART 兑换 GBP
0.0275252926
1 ART 兑换 EUR
0.0325604071
1 ART 兑换 USD
$0.03356743
1 ART 兑换 MYR
RM0.151053435
1 ART 兑换 TRY
1.1896297192
1 ART 兑换 JPY
¥5.2439039146
1 ART 兑换 RUB
3.4356264605
1 ART 兑换 INR
2.9062680894
1 ART 兑换 IDR
Rp550.2856496592
1 ART 兑换 PHP
1.9657087008
1 ART 兑换 EGP
￡E.1.691798472
1 ART 兑换 BRL
R$0.2024116029
1 ART 兑换 CAD
C$0.0480014249
1 ART 兑换 BDT
4.0811281394
1 ART 兑换 NGN
52.204067136
1 ART 兑换 UAH
1.4158741974
1 ART 兑换 VES
Bs1.81264122
1 ART 兑换 PKR
Rs9.3656486443
1 ART 兑换 KZT
17.807521615
1 ART 兑换 THB
฿1.1631114495
1 ART 兑换 TWD
NT$1.1053754699
1 ART 兑换 CHF
Fr0.0305463613
1 ART 兑换 HKD
HK$0.2611546054
1 ART 兑换 MAD
.د.م0.3373526715