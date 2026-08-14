ROB 今日价格

ROB (ROB) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 10.08%。当前 ROB 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ROB。

ROB 目前市值在 $ 89,009 排名第 #-，流通供应量为 1.00B ROB。过去 24 小时内，ROB 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00298178，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ROB 在过去一小时内波动了 -0.13%，过去7 天内波动了 -36.62%。过去一天，总交易量达到 $ 1.75K。

ROB（ROB）市场信息

市值 $ 89.01K$ 89.01K $ 89.01K 成交量（24H） $ 1.75K$ 1.75K $ 1.75K 完全稀释市值 $ 142.14K$ 142.14K $ 142.14K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ROB 的当前市值为 $ 89.01K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.75K。ROB 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 142.14K。