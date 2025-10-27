Rhetor（RT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01279268 24H最低价 $ 0.01339643 24H最高价 历史最高 $ 0.02402558 最低价 $ 0.00858898 涨跌幅（1H） +1.09% 涨跌幅（1D） +4.82% 漲跌幅（7D） +6.22%

Rhetor（RT）当前实时价格为 $0.01351458。过去 24 小时内，RT 的交易价格在 $ 0.01279268 至 $ 0.01339643 之间波动，市场活跃度显著。RT 的历史最高价为 $ 0.02402558，历史最低价为 $ 0.00858898。

从短期表现来看，RT 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.09%，过去 24 小时内变动为 +4.82%，过去 7 天内累计变动为 +6.22%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Rhetor（RT）市场信息

市值 $ 13.48M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 13.48M 流通量 1000.00M 总供应量 999,999,501.125052

Rhetor 的当前市值为 $ 13.48M, 它过去 24 小时的交易量为 --。RT 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999501.125052，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 13.48M。