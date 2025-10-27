rasmr（RASMR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00146767 $ 0.00146767 $ 0.00146767 24H最低价 $ 0.00162676 $ 0.00162676 $ 0.00162676 24H最高价 24H最低价 $ 0.00146767$ 0.00146767 $ 0.00146767 24H最高价 $ 0.00162676$ 0.00162676 $ 0.00162676 历史最高 $ 0.01259026$ 0.01259026 $ 0.01259026 最低价 $ 0.00138248$ 0.00138248 $ 0.00138248 涨跌幅（1H） +1.64% 涨跌幅（1D） +1.28% 漲跌幅（7D） -7.44% 漲跌幅（7D） -7.44%

rasmr（RASMR）当前实时价格为 $0.00150869。过去 24 小时内，RASMR 的交易价格在 $ 0.00146767 至 $ 0.00162676 之间波动，市场活跃度显著。RASMR 的历史最高价为 $ 0.01259026，历史最低价为 $ 0.00138248。

从短期表现来看，RASMR 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.64%，过去 24 小时内变动为 +1.28%，过去 7 天内累计变动为 -7.44%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

rasmr（RASMR）市场信息

市值 $ 315.28K$ 315.28K $ 315.28K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.51M$ 1.51M $ 1.51M 流通量 208.97M 208.97M 208.97M 总供应量 999,996,485.672967 999,996,485.672967 999,996,485.672967

rasmr 的当前市值为 $ 315.28K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RASMR 的流通量为 208.97M，总供应量是 999996485.672967，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.51M。