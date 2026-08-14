Quanto 今日价格

Quanto (QTO) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 QTO 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 QTO。

Quanto 目前市值在 $ 43,480 排名第 #-，流通供应量为 963.59M QTO。过去 24 小时内，QTO 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.066958，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，QTO 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +1.81%。过去一天，总交易量达到 --。

Quanto（QTO）市场信息

市值 $ 43.48K$ 43.48K $ 43.48K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 43.48K$ 43.48K $ 43.48K 流通量 963.59M 963.59M 963.59M 总供应量 963,592,510.141312 963,592,510.141312 963,592,510.141312

Quanto 的当前市值为 $ 43.48K, 它过去 24 小时的交易量为 --。QTO 的流通量为 963.59M，总供应量是 963592510.141312，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 43.48K。