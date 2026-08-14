PUP Token 今日价格

PUP Token (PUP) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PUP 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 PUP。

PUP Token 目前市值在 $ 351,114 排名第 #-，流通供应量为 645.16M PUP。过去 24 小时内，PUP 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.191311，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PUP 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 1.61。

PUP Token（PUP）市场信息

市值 $ 351.11K$ 351.11K $ 351.11K 成交量（24H） $ 1.61$ 1.61 $ 1.61 完全稀释市值 $ 544.22K$ 544.22K $ 544.22K 流通量 645.16M 645.16M 645.16M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PUP Token 的当前市值为 $ 351.11K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.61。PUP 的流通量为 645.16M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 544.22K。