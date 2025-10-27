PunkStrategy（PNKSTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.070492 24H最高价 $ 0.084426 历史最高 $ 0.31653 最低价 $ 0.00698235 涨跌幅（1H） +1.11% 涨跌幅（1D） +18.99% 漲跌幅（7D） -0.90%

PunkStrategy（PNKSTR）当前实时价格为 $0.08413。过去 24 小时内，PNKSTR 的交易价格在 $ 0.070492 至 $ 0.084426 之间波动，市场活跃度显著。PNKSTR 的历史最高价为 $ 0.31653，历史最低价为 $ 0.00698235。

从短期表现来看，PNKSTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.11%，过去 24 小时内变动为 +18.99%，过去 7 天内累计变动为 -0.90%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PunkStrategy（PNKSTR）市场信息

市值 $ 79.89M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 79.89M 流通量 949.42M 总供应量 949,415,720.8041934

PunkStrategy 的当前市值为 $ 79.89M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PNKSTR 的流通量为 949.42M，总供应量是 949415720.8041934，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 79.89M。