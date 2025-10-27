PumpBase（PUMPBASE）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00007346 24H最高价 $ 0.00008126 历史最高 $ 0.00127557 最低价 $ 0.00006531 涨跌幅（1H） +2.94% 涨跌幅（1D） +10.18% 漲跌幅（7D） -3.73%

PumpBase（PUMPBASE）当前实时价格为 $0.00008124。过去 24 小时内，PUMPBASE 的交易价格在 $ 0.00007346 至 $ 0.00008126 之间波动，市场活跃度显著。PUMPBASE 的历史最高价为 $ 0.00127557，历史最低价为 $ 0.00006531。

从短期表现来看，PUMPBASE 在过去 1 小时内的价格变动为 +2.94%，过去 24 小时内变动为 +10.18%，过去 7 天内累计变动为 -3.73%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PumpBase（PUMPBASE）市场信息

市值 $ 81.26K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 81.26K 流通量 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0

PumpBase 的当前市值为 $ 81.26K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PUMPBASE 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 81.26K。