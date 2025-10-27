Puffverse（PFVS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00338463 24H最高价 $ 0.00362119 历史最高 $ 0.086767 最低价 $ 0.00256608 涨跌幅（1H） +3.15% 涨跌幅（1D） +2.95% 漲跌幅（7D） +22.60%

Puffverse（PFVS）当前实时价格为 $0.00352938。过去 24 小时内，PFVS 的交易价格在 $ 0.00338463 至 $ 0.00362119 之间波动，市场活跃度显著。PFVS 的历史最高价为 $ 0.086767，历史最低价为 $ 0.00256608。

从短期表现来看，PFVS 在过去 1 小时内的价格变动为 +3.15%，过去 24 小时内变动为 +2.95%，过去 7 天内累计变动为 +22.60%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Puffverse（PFVS）市场信息

市值 $ 411.36K 成交量（24H） ---- 完全稀释市值 $ 3.53M 流通量 116.62M 总供应量 1,000,000,000.0

Puffverse 的当前市值为 $ 411.36K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PFVS 的流通量为 116.62M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.53M。