PUFF 价格 (PUFF)
今天 PUFF (PUFF) 的实时价格为 0.00373821 USD。目前其市值为 $ 195.13K USD。PUFF 兑换 USD 的价格为实时更新。
PUFF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.62K USD
- PUFF 当天价格变化为 +5.74%
- 其循环供应量为 52.20M USD
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今天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00020296。
在过去30天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018217770。
在过去60天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016298681。
在过去90天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001695539378846233。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00020296
|+5.74%
|30天
|$ -0.0018217770
|-48.73%
|60天
|$ -0.0016298681
|-43.60%
|90天
|$ -0.001695539378846233
|-31.20%
PUFF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-2.31%
+5.74%
+3.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/
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|1 PUFF 兑换 AUD
A$0.0060185181
|1 PUFF 兑换 GBP
￡0.002990568
|1 PUFF 兑换 EUR
€0.0036260637
|1 PUFF 兑换 USD
$0.00373821
|1 PUFF 兑换 MYR
RM0.0167097987
|1 PUFF 兑换 TRY
₺0.1319214309
|1 PUFF 兑换 JPY
¥0.5874597015
|1 PUFF 兑换 RUB
₽0.41494131
|1 PUFF 兑换 INR
₹0.3205141254
|1 PUFF 兑换 IDR
Rp60.2937012363
|1 PUFF 兑换 PHP
₱0.2167040337
|1 PUFF 兑换 EGP
￡E.0.1897515396
|1 PUFF 兑换 BRL
R$0.0231395199
|1 PUFF 兑换 CAD
C$0.0053830224
|1 PUFF 兑换 BDT
৳0.446716095
|1 PUFF 兑换 NGN
₦5.7777399939
|1 PUFF 兑换 UAH
₴0.1574160231
|1 PUFF 兑换 VES
Bs0.19064871
|1 PUFF 兑换 PKR
Rs1.041839127
|1 PUFF 兑换 KZT
₸1.9622985753
|1 PUFF 兑换 THB
฿0.1281832209
|1 PUFF 兑换 TWD
NT$0.1228749627
|1 PUFF 兑换 CHF
Fr0.003364389
|1 PUFF 兑换 HKD
HK$0.0290458917
|1 PUFF 兑换 MAD
.د.م0.0377933031