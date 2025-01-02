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PUFF 价格 (PUFF)

USD

PUFF (PUFF) 实时价格图表

$0.00373821
$0.00373821$0.00373821
+5.70%(1D)

今天 PUFF (PUFF) 的价格

今天 PUFF (PUFF) 的实时价格为 0.00373821 USD。目前其市值为 $ 195.13K USD。PUFF 兑换 USD 的价格为实时更新。
PUFF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 6.62K USD
- PUFF 当天价格变化为 +5.74%
- 其循环供应量为 52.20M USD

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PUFF (PUFF) 价格表现 USD

今天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00020296
在过去30天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0018217770
在过去60天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0016298681
在过去90天内，PUFF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.001695539378846233

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00020296+5.74%
30天$ -0.0018217770-48.73%
60天$ -0.0016298681-43.60%
90天$ -0.001695539378846233-31.20%

PUFF (PUFF) 价格分析

PUFF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00350276
$ 0.00350276$ 0.00350276

$ 0.00385438
$ 0.00385438$ 0.00385438

$ 0.868751
$ 0.868751$ 0.868751

-2.31%

+5.74%

+3.04%

PUFF (PUFF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 195.13K
$ 195.13K$ 195.13K

$ 6.62K
$ 6.62K$ 6.62K

52.20M
52.20M 52.20M

什么是PUFF (PUFF)

$PUFF Token is the utility token of the StonedApeCrew NFT & will be used in the Cannabis Industry to pay for CBD, Weed & other Accessoires like Pens. The first-ever Token to get your Greens. $PUFF will also play a major role in the Stoned Metaverse. Massive parts of the supply will be burned by using it for the first-ever NFT Evolution Process, Breeding Nuked Apes NFTs & to pay for side collections. Those $PUFF will be burned completely and therefore decrease the circulating supply! The only ways to get $PUFF is by buying it off exchanges or staking a Stoned Ape of the Genesis Collection from https://stonedapecrew.com/

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PUFF (PUFF) 资源

官网

大家还在问：关于 PUFF (PUFF) 的其他问题

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PUFF 兑换为当地货币

1 PUFF 兑换 AUD
A$0.0060185181
1 PUFF 兑换 GBP
0.002990568
1 PUFF 兑换 EUR
0.0036260637
1 PUFF 兑换 USD
$0.00373821
1 PUFF 兑换 MYR
RM0.0167097987
1 PUFF 兑换 TRY
0.1319214309
1 PUFF 兑换 JPY
¥0.5874597015
1 PUFF 兑换 RUB
0.41494131
1 PUFF 兑换 INR
0.3205141254
1 PUFF 兑换 IDR
Rp60.2937012363
1 PUFF 兑换 PHP
0.2167040337
1 PUFF 兑换 EGP
￡E.0.1897515396
1 PUFF 兑换 BRL
R$0.0231395199
1 PUFF 兑换 CAD
C$0.0053830224
1 PUFF 兑换 BDT
0.446716095
1 PUFF 兑换 NGN
5.7777399939
1 PUFF 兑换 UAH
0.1574160231
1 PUFF 兑换 VES
Bs0.19064871
1 PUFF 兑换 PKR
Rs1.041839127
1 PUFF 兑换 KZT
1.9622985753
1 PUFF 兑换 THB
฿0.1281832209
1 PUFF 兑换 TWD
NT$0.1228749627
1 PUFF 兑换 CHF
Fr0.003364389
1 PUFF 兑换 HKD
HK$0.0290458917
1 PUFF 兑换 MAD
.د.م0.0377933031