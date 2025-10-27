Project 89（PROJECT89）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00418674 24H最低价 $ 0.00464862 24H最高价 历史最高 $ 0.00642953 最低价 $ 0.00245933 涨跌幅（1H） +1.49% 涨跌幅（1D） +9.69% 漲跌幅（7D） +3.58%

Project 89（PROJECT89）当前实时价格为 $0.00464159。过去 24 小时内，PROJECT89 的交易价格在 $ 0.00418674 至 $ 0.00464862 之间波动，市场活跃度显著。PROJECT89 的历史最高价为 $ 0.00642953，历史最低价为 $ 0.00245933。

从短期表现来看，PROJECT89 在过去 1 小时内的价格变动为 +1.49%，过去 24 小时内变动为 +9.69%，过去 7 天内累计变动为 +3.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Project 89（PROJECT89）市场信息

市值 $ 6.38M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 6.38M 流通量 1.37B 总供应量 1,374,832,674.548392

Project 89 的当前市值为 $ 6.38M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PROJECT89 的流通量为 1.37B，总供应量是 1374832674.548392，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 6.38M。