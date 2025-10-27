Praxis（PRXS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.01531568 $ 0.01531568 $ 0.01531568 24H最低价 $ 0.04635782 $ 0.04635782 $ 0.04635782 24H最高价 24H最低价 $ 0.01531568$ 0.01531568 $ 0.01531568 24H最高价 $ 0.04635782$ 0.04635782 $ 0.04635782 历史最高 $ 0.071311$ 0.071311 $ 0.071311 最低价 $ 0.00293899$ 0.00293899 $ 0.00293899 涨跌幅（1H） -0.17% 涨跌幅（1D） +148.79% 漲跌幅（7D） +836.09% 漲跌幅（7D） +836.09%

Praxis（PRXS）当前实时价格为 $0.04056458。过去 24 小时内，PRXS 的交易价格在 $ 0.01531568 至 $ 0.04635782 之间波动，市场活跃度显著。PRXS 的历史最高价为 $ 0.071311，历史最低价为 $ 0.00293899。

从短期表现来看，PRXS 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.17%，过去 24 小时内变动为 +148.79%，过去 7 天内累计变动为 +836.09%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Praxis（PRXS）市场信息

市值 $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 4.06M$ 4.06M $ 4.06M 流通量 100.00M 100.00M 100.00M 总供应量 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Praxis 的当前市值为 $ 4.06M, 它过去 24 小时的交易量为 --。PRXS 的流通量为 100.00M，总供应量是 100000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 4.06M。