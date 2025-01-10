Potato 价格 (POTATO)
今天 Potato (POTATO) 的实时价格为 33,603 USD。目前其市值为 $ 33.60K USD。POTATO 兑换 USD 的价格为实时更新。
Potato 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.62 USD
- Potato 当天价格变化为 +0.10%
- 其循环供应量为 1.00 USD
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今天内，Potato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +34.55。
在过去30天内，Potato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -12,970.0422561000。
在过去60天内，Potato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -15,655.4696850000。
在过去90天内，Potato 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -22,900.69356197134。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +34.55
|+0.10%
|30天
|$ -12,970.0422561000
|-38.59%
|60天
|$ -15,655.4696850000
|-46.58%
|90天
|$ -22,900.69356197134
|-40.52%
Potato 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.04%
+0.10%
-11.30%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
One supply, infinite potential
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|1 POTATO 兑换 AUD
A$54,100.83
|1 POTATO 兑换 GBP
￡27,218.43
|1 POTATO 兑换 EUR
€32,594.91
|1 POTATO 兑换 USD
$33,603
|1 POTATO 兑换 MYR
RM150,877.47
|1 POTATO 兑换 TRY
₺1,190,218.26
|1 POTATO 兑换 JPY
¥5,313,306.36
|1 POTATO 兑换 RUB
₽3,435,570.72
|1 POTATO 兑换 INR
₹2,890,530.06
|1 POTATO 兑换 IDR
Rp541,983,795.09
|1 POTATO 兑换 PHP
₱1,966,111.53
|1 POTATO 兑换 EGP
￡E.1,698,631.65
|1 POTATO 兑换 BRL
R$203,298.15
|1 POTATO 兑换 CAD
C$48,388.32
|1 POTATO 兑换 BDT
৳4,098,893.94
|1 POTATO 兑换 NGN
₦52,016,771.94
|1 POTATO 兑换 UAH
₴1,424,431.17
|1 POTATO 兑换 VES
Bs1,780,959
|1 POTATO 兑换 PKR
Rs9,370,532.58
|1 POTATO 兑换 KZT
₸17,667,113.28
|1 POTATO 兑换 THB
฿1,161,991.74
|1 POTATO 兑换 TWD
NT$1,107,218.85
|1 POTATO 兑换 CHF
Fr30,578.73
|1 POTATO 兑换 HKD
HK$261,431.34
|1 POTATO 兑换 MAD
.د.م338,046.18