Popi（POPI）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00111567 $ 0.00111567 $ 0.00111567 24H最低价 $ 0.00119841 $ 0.00119841 $ 0.00119841 24H最高价 24H最低价 $ 0.00111567$ 0.00111567 $ 0.00111567 24H最高价 $ 0.00119841$ 0.00119841 $ 0.00119841 历史最高 $ 0.00138578$ 0.00138578 $ 0.00138578 最低价 $ 0.00030755$ 0.00030755 $ 0.00030755 涨跌幅（1H） -1.83% 涨跌幅（1D） -5.11% 漲跌幅（7D） +117.24% 漲跌幅（7D） +117.24%

Popi（POPI）当前实时价格为 $0.00112822。过去 24 小时内，POPI 的交易价格在 $ 0.00111567 至 $ 0.00119841 之间波动，市场活跃度显著。POPI 的历史最高价为 $ 0.00138578，历史最低价为 $ 0.00030755。

从短期表现来看，POPI 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.83%，过去 24 小时内变动为 -5.11%，过去 7 天内累计变动为 +117.24%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Popi（POPI）市场信息

市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Popi 的当前市值为 $ 1.13M, 它过去 24 小时的交易量为 --。POPI 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.13M。