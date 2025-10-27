Polypump（POLYPUMP）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00000969 $ 0.00000969 $ 0.00000969 24H最低价 $ 0.0000124 $ 0.0000124 $ 0.0000124 24H最高价 24H最低价 $ 0.00000969$ 0.00000969 $ 0.00000969 24H最高价 $ 0.0000124$ 0.0000124 $ 0.0000124 历史最高 $ 0.00038177$ 0.00038177 $ 0.00038177 最低价 $ 0.00000949$ 0.00000949 $ 0.00000949 涨跌幅（1H） -0.10% 涨跌幅（1D） +14.52% 漲跌幅（7D） -39.99% 漲跌幅（7D） -39.99%

Polypump（POLYPUMP）当前实时价格为 $0.00001133。过去 24 小时内，POLYPUMP 的交易价格在 $ 0.00000969 至 $ 0.0000124 之间波动，市场活跃度显著。POLYPUMP 的历史最高价为 $ 0.00038177，历史最低价为 $ 0.00000949。

从短期表现来看，POLYPUMP 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.10%，过去 24 小时内变动为 +14.52%，过去 7 天内累计变动为 -39.99%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Polypump（POLYPUMP）市场信息

市值 $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 11.33K$ 11.33K $ 11.33K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Polypump 的当前市值为 $ 11.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POLYPUMP 的流通量为 1.00B，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 11.33K。