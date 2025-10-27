Polyagent（POLYAGENT）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00213733$ 0.00213733 $ 0.00213733 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.79% 涨跌幅（1D） +19.47% 漲跌幅（7D） -5.52% 漲跌幅（7D） -5.52%

Polyagent（POLYAGENT）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，POLYAGENT 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。POLYAGENT 的历史最高价为 $ 0.00213733，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，POLYAGENT 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.79%，过去 24 小时内变动为 +19.47%，过去 7 天内累计变动为 -5.52%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Polyagent（POLYAGENT）市场信息

市值 $ 50.29K$ 50.29K $ 50.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 50.29K$ 50.29K $ 50.29K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 总供应量 999,962,474.739856 999,962,474.739856 999,962,474.739856

Polyagent 的当前市值为 $ 50.29K, 它过去 24 小时的交易量为 --。POLYAGENT 的流通量为 999.96M，总供应量是 999962474.739856，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 50.29K。