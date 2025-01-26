PlayFi Studio 价格 (PLAYFI)
今天 PlayFi Studio (PLAYFI) 的实时价格为 0.02172629 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PLAYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
PlayFi Studio 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 231.69 USD
- PlayFi Studio 当天价格变化为 -0.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00013754866909161。
在过去30天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049630102。
在过去60天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0031441569。
在过去90天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00043054480716531。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00013754866909161
|-0.62%
|30天
|$ +0.0049630102
|+22.84%
|60天
|$ -0.0031441569
|-14.47%
|90天
|$ -0.00043054480716531
|-1.94%
PlayFi Studio 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
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-0.62%
-34.76%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.
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|1 PLAYFI 兑换 AUD
A$0.0343275382
|1 PLAYFI 兑换 GBP
￡0.017381032
|1 PLAYFI 兑换 EUR
€0.0206399755
|1 PLAYFI 兑换 USD
$0.02172629
|1 PLAYFI 兑换 MYR
RM0.0949438873
|1 PLAYFI 兑换 TRY
₺0.7743249756
|1 PLAYFI 兑换 JPY
¥3.3899530287
|1 PLAYFI 兑换 RUB
₽2.1228757959
|1 PLAYFI 兑换 INR
₹1.8723716722
|1 PLAYFI 兑换 IDR
Rp350.4239831987
|1 PLAYFI 兑换 PHP
₱1.2655563925
|1 PLAYFI 兑换 EGP
￡E.1.0923978612
|1 PLAYFI 兑换 BRL
R$0.1284023739
|1 PLAYFI 兑换 CAD
C$0.0310685947
|1 PLAYFI 兑换 BDT
৳2.6445240188
|1 PLAYFI 兑换 NGN
₦33.8415210927
|1 PLAYFI 兑换 UAH
₴0.9107660768
|1 PLAYFI 兑换 VES
Bs1.21667224
|1 PLAYFI 兑换 PKR
Rs6.0433848264
|1 PLAYFI 兑换 KZT
₸11.2337955074
|1 PLAYFI 兑换 THB
฿0.7289170295
|1 PLAYFI 兑换 TWD
NT$0.7113187346
|1 PLAYFI 兑换 CHF
Fr0.019553661
|1 PLAYFI 兑换 HKD
HK$0.1690305362
|1 PLAYFI 兑换 MAD
.د.م0.2163938484