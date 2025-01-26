PlayFi Studio 图标

PlayFi Studio 价格 (PLAYFI)

USD

PlayFi Studio (PLAYFI) 实时价格图表

$0.02172629
$0.02172629$0.02172629
-0.60%(1D)

今天 PlayFi Studio (PLAYFI) 的价格

今天 PlayFi Studio (PLAYFI) 的实时价格为 0.02172629 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。PLAYFI 兑换 USD 的价格为实时更新。
PlayFi Studio 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 231.69 USD
- PlayFi Studio 当天价格变化为 -0.62%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 PLAYFI兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 PLAYFI 价格信息的首选平台。

PlayFi Studio (PLAYFI) 价格表现 USD

今天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00013754866909161
在过去30天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049630102
在过去60天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0031441569
在过去90天内，PlayFi Studio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00043054480716531

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00013754866909161-0.62%
30天$ +0.0049630102+22.84%
60天$ -0.0031441569-14.47%
90天$ -0.00043054480716531-1.94%

PlayFi Studio (PLAYFI) 价格分析

PlayFi Studio 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02144873
$ 0.02144873$ 0.02144873

$ 0.02186384
$ 0.02186384$ 0.02186384

$ 0.073228
$ 0.073228$ 0.073228

--

-0.62%

-34.76%

PlayFi Studio (PLAYFI) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 231.69
$ 231.69$ 231.69

0.00
0.00 0.00

什么是PlayFi Studio (PLAYFI)

$PLAYFI is a cross-chain token used as the native currency to play PlayFi-branded games, encouraging communities to communicate and grow with each other, fostering a healthy crypto environment where gamers can have fun earning crypto using their gaming skills, as well as collecting PlayFi Tokens to enable revenue sharing on all games.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

PlayFi Studio (PLAYFI) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 PlayFi Studio (PLAYFI) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

PLAYFI 兑换为当地货币

1 PLAYFI 兑换 AUD
A$0.0343275382
1 PLAYFI 兑换 GBP
0.017381032
1 PLAYFI 兑换 EUR
0.0206399755
1 PLAYFI 兑换 USD
$0.02172629
1 PLAYFI 兑换 MYR
RM0.0949438873
1 PLAYFI 兑换 TRY
0.7743249756
1 PLAYFI 兑换 JPY
¥3.3899530287
1 PLAYFI 兑换 RUB
2.1228757959
1 PLAYFI 兑换 INR
1.8723716722
1 PLAYFI 兑换 IDR
Rp350.4239831987
1 PLAYFI 兑换 PHP
1.2655563925
1 PLAYFI 兑换 EGP
￡E.1.0923978612
1 PLAYFI 兑换 BRL
R$0.1284023739
1 PLAYFI 兑换 CAD
C$0.0310685947
1 PLAYFI 兑换 BDT
2.6445240188
1 PLAYFI 兑换 NGN
33.8415210927
1 PLAYFI 兑换 UAH
0.9107660768
1 PLAYFI 兑换 VES
Bs1.21667224
1 PLAYFI 兑换 PKR
Rs6.0433848264
1 PLAYFI 兑换 KZT
11.2337955074
1 PLAYFI 兑换 THB
฿0.7289170295
1 PLAYFI 兑换 TWD
NT$0.7113187346
1 PLAYFI 兑换 CHF
Fr0.019553661
1 PLAYFI 兑换 HKD
HK$0.1690305362
1 PLAYFI 兑换 MAD
.د.م0.2163938484