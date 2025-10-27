Plan Bee（PLANB）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00010958 $ 0.00010958 $ 0.00010958 24H最低价 $ 0.00012498 $ 0.00012498 $ 0.00012498 24H最高价 24H最低价 $ 0.00010958$ 0.00010958 $ 0.00010958 24H最高价 $ 0.00012498$ 0.00012498 $ 0.00012498 历史最高 $ 0.00048706$ 0.00048706 $ 0.00048706 最低价 $ 0.00009273$ 0.00009273 $ 0.00009273 涨跌幅（1H） -1.02% 涨跌幅（1D） -5.47% 漲跌幅（7D） +0.46% 漲跌幅（7D） +0.46%

Plan Bee（PLANB）当前实时价格为 $0.00011793。过去 24 小时内，PLANB 的交易价格在 $ 0.00010958 至 $ 0.00012498 之间波动，市场活跃度显著。PLANB 的历史最高价为 $ 0.00048706，历史最低价为 $ 0.00009273。

从短期表现来看，PLANB 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.02%，过去 24 小时内变动为 -5.47%，过去 7 天内累计变动为 +0.46%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Plan Bee（PLANB）市场信息

市值 $ 116.78K$ 116.78K $ 116.78K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 116.78K$ 116.78K $ 116.78K 流通量 990.20M 990.20M 990.20M 总供应量 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089 990,197,555.5912089

Plan Bee 的当前市值为 $ 116.78K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PLANB 的流通量为 990.20M，总供应量是 990197555.5912089，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 116.78K。