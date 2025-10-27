Photon（PHOTON）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.344095 24H最高价 $ 0.350251 历史最高 $ 0.679355 最低价 $ 0.03011794 涨跌幅（1H） +0.16% 涨跌幅（1D） -0.34% 漲跌幅（7D） +48.94%

Photon（PHOTON）当前实时价格为 $0.349025。过去 24 小时内，PHOTON 的交易价格在 $ 0.344095 至 $ 0.350251 之间波动，市场活跃度显著。PHOTON 的历史最高价为 $ 0.679355，历史最低价为 $ 0.03011794。

从短期表现来看，PHOTON 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.16%，过去 24 小时内变动为 -0.34%，过去 7 天内累计变动为 +48.94%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Photon（PHOTON）市场信息

市值 $ 625.34K 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.13M 流通量 1.79M 总供应量 8,967,492.0

Photon 的当前市值为 $ 625.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PHOTON 的流通量为 1.79M，总供应量是 8967492.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.13M。