PHASMA（PHASMA）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -0.27% 涨跌幅（1D） +12.08% 漲跌幅（7D） +6.42% 漲跌幅（7D） +6.42%

PHASMA（PHASMA）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，PHASMA 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。PHASMA 的历史最高价为 $ 0，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，PHASMA 在过去 1 小时内的价格变动为 -0.27%，过去 24 小时内变动为 +12.08%，过去 7 天内累计变动为 +6.42%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PHASMA（PHASMA）市场信息

市值 $ 87.81K$ 87.81K $ 87.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 102.39K$ 102.39K $ 102.39K 流通量 21.16B 21.16B 21.16B 总供应量 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0 24,669,800,000.0

PHASMA 的当前市值为 $ 87.81K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PHASMA 的流通量为 21.16B，总供应量是 24669800000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 102.39K。