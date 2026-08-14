Paxi Network 今日价格

Paxi Network (PAXI) 今日实时价格为 $ 0.00576342，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 PAXI 兑 USD 的汇率为 $ 0.00576342 每 PAXI。

Paxi Network 目前市值在 $ 301,262 排名第 #-，流通供应量为 57.75M PAXI。过去 24 小时内，PAXI 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.084414，而历史最低价为 $ 0.00521547。

短期表现方面，PAXI 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 441.82。

Paxi Network（PAXI）市场信息

市值 $ 301.26K$ 301.26K $ 301.26K 成交量（24H） $ 441.82$ 441.82 $ 441.82 完全稀释市值 $ 416.49K$ 416.49K $ 416.49K 流通量 57.75M 57.75M 57.75M 总供应量 72,740,914.717282 72,740,914.717282 72,740,914.717282

Paxi Network 的当前市值为 $ 301.26K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 441.82。PAXI 的流通量为 57.75M，总供应量是 72740914.717282，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 416.49K。