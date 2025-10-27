PathOS（PATHOS）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.0005528 $ 0.0005528 $ 0.0005528 24H最低价 $ 0.00057469 $ 0.00057469 $ 0.00057469 24H最高价 24H最低价 $ 0.0005528$ 0.0005528 $ 0.0005528 24H最高价 $ 0.00057469$ 0.00057469 $ 0.00057469 历史最高 $ 0.00473122$ 0.00473122 $ 0.00473122 最低价 $ 0.00038507$ 0.00038507 $ 0.00038507 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +3.50% 漲跌幅（7D） +6.31% 漲跌幅（7D） +6.31%

PathOS（PATHOS）当前实时价格为 $0.00057215。过去 24 小时内，PATHOS 的交易价格在 $ 0.0005528 至 $ 0.00057469 之间波动，市场活跃度显著。PATHOS 的历史最高价为 $ 0.00473122，历史最低价为 $ 0.00038507。

从短期表现来看，PATHOS 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +3.50%，过去 7 天内累计变动为 +6.31%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

PathOS（PATHOS）市场信息

市值 $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 12.02K$ 12.02K $ 12.02K 流通量 21.00M 21.00M 21.00M 总供应量 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

PathOS 的当前市值为 $ 12.02K, 它过去 24 小时的交易量为 --。PATHOS 的流通量为 21.00M，总供应量是 21000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 12.02K。