Palu 今日价格

Palu (PALU) 今日实时价格为 $ 0.00137527，过去 24 小时内变化了 6.53%。当前 PALU 兑 USD 的汇率为 $ 0.00137527 每 PALU。

Palu 目前市值在 $ 1,374,682 排名第 #-，流通供应量为 1000.00M PALU。过去 24 小时内，PALU 的交易价格在 $ 0.00125375（低点）和 $ 0.00136901（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.116499，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，PALU 在过去一小时内波动了 +0.84%，过去7 天内波动了 +16.16%。过去一天，总交易量达到 $ 398.39K。

Palu（PALU）市场信息

市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 成交量（24H） $ 398.39K$ 398.39K $ 398.39K 完全稀释市值 $ 1.37M$ 1.37M $ 1.37M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 总供应量 999,999,994.4344671 999,999,994.4344671 999,999,994.4344671

Palu 的当前市值为 $ 1.37M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 398.39K。PALU 的流通量为 1000.00M，总供应量是 999999994.4344671，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 1.37M。